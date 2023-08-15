القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين قدرة الموانئ التابعة للمنطقة -6 موانئ بحرية- على التعامل مع عمليات تداول الحمولات والمعدات الكبرى، مضيفا أن تلك الموانئ تشهد عمليات تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان امس - إن ذلك جاء عقب استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية سفينة المثقلات (DA QING XIA)، القادمة من الصين، لتفريغ حاويات بوزن 2630 طنا تشمل وحدات لهياكل خرسانية من إنتاج شركة فارما ديول السويدية لصالح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) لبناء مصنع (إيبيكو 3) لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية في العاشر من رمضان، والذي من المخطط له بدء التشغيل الفعلي للمشروع بنهاية الربع الثاني من 2024.



ويقع المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، ويعد المصنع الأول من نوعه والأكبر لإنتاج البدائل والأدوية الحيوية والبيولوجية في مصر والشرق الأوسط.



وأكد جمال الدين أن استقبال مثل هذه المعدات والطرود يعكس صورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة مهمة أيضا للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات والمعدات.



وتابع: عمليات تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية مستمرة، ما يعزز تنافسية الموانئ التابعة للمنطقة مع مثيلاتها إقليميا، مؤكدا الدور المهم لموانئ المنطقة في المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات القومية، أو لخدمة كبرى الشركات العاملة في قطاعات حيوية بالدولة.



وقام ميناء الأدبية برفع درجة الاستعداد وتهيئة الطرق لسرعة التداول والذي كان له الأثر البالغ في تقليص زمن بقاء السفن، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الطرود من الميناء للوصول إلى وجهتها النهائية.