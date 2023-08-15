عبدالعزيز الفضلي



تنطلق الأحد المقبل فعاليات المخيم الصيفي الكشفي، الذي تنظمه جمعية الكشافة لمدة 4 أيام تحت شعار «صيف مرح وفرح للأشبال».



وبهذه المناسبة، قال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم العيد، إنه حرصا على توفير أفضل الأجواء لأبنائنا الأشبال والناشئة نقيم هذا المخيم لفئة الأشبال من 7 إلى 11 عاما لتشجيعهم على المشاركة بمجموعة من الأنشطة التي تجمع بين المتعة والحركة وتعزيز اللياقة البدنية لديهم، مشيرا إلى أننا نهدف أيضا من خلال المخيم إلى تنمية النشء من جوانب أخرى، نفسية واجتماعية بعيدة عن الروتين المدرسي، إذ يطلقون العنان لأجسادهم الصغيرة في التحرك ولخيالهم بالإبداع، والاعتماد على النفس طوال فترة التخييم.



وأضاف العيد: يتضمن المخيم العديد من ورش العمل التعليمية والاستكشافية والترفيهية والقيام بزيارات خارجية لبعض الأماكن الرياضية والعلمية كمركز البولينغ والمركز العلمي الكويتي، لافتا إلى أن المجال لايزال مفتوحا للتسجيل في المخيم بشكل مجاني لخدمة أبنائنا عن طريق الاتصال بالجمعية على رقم(22668015) خلال الفترة المسائية.