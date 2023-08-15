

انطلقت الجولات الميدانية للطلبة المستجدين بكليات جامعة الكويت التي تنظمها إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة بداية مع كليات مركز العلوم الطبية «الطب، الصيدلة، طب الأسنان، العلوم الطبية المساعدة» في الحرم الجامعي - الجابرية.وتهدف هذه الجولات إلى تعريف الطالب المستجد بمرافق الكليات والفصول الدراسية والمختبرات والقاعات المختلفة، فضلا عن زيارة مكتب التوجيه والإرشاد.



بدورهم، قام ممثلو مكاتب التوجيه والإرشاد بتعريف الطلبة بأهم اللوائح والنظم الخاصة بعمليات السحب والإضافة والتسجيل وتعريفهم بكل ما يهم الطالب حول استخراج الهوية الجامعية والأنشطة المختلفة في جامعة الكويت والمرافق.



كما أكدوا للطلبة ضرورة حرص الطالب على استقاء المعلومة من مصادر موثوقة توفرها جامعة الكويت وهي عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة ومكاتب التوجيه والإرشاد في الكليات، والتي تحرص على إرشاد ومساعدة الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية.



هذا، وتستمر الجولات لمدة أسبوع في بقية كليات جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية.