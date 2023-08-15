أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الإمارات المعين لدى دولة قطر، وسالم إبراهيم بن أحمد محمد النقبي سفير الإمارات المعين لدى جمهورية كينيا.



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، عن تمنياته لسفيري الإمارات بالتوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة وحثهما على بذل جهودهما الدؤوبة لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دولتي قطر وكينيا على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الدولة على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول لما فيه الخير للجميع.



من جانبهما، عبر سفيرا الإمارات عن اعتزازهما بالثقة الغالية التي أولتهما إياها القيادة الحكيمة لتمثيل لدولة الإمارات والإسهام في تحقيق مصالحها الوطنية عبر تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون التي تربطها مع الدول الشقيقة والصديقة.