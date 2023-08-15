عاتبت الفنانة ليلا المغربية مواطنتها «الديفا» سميرة سعيد، حيث كشفت في حوار مع إحدى المواقع للمرة الأولى أنها في بداية مشوارها الفني، عندما ذهبت إلى مصر توجهت للسفارة المغربية هناك والتقت المستشار الثقافي، إذ طلبت منه مقابلة سميرة ومنحها رقمها للتواصل معها، وتابعت ليلا «بالفعل منحوني رقمها وأبلغو سميرة بذلك لكنها لم ترد على اتصالاتي وقتها، وهذا الموقف لم أنساه ليومنا هذا».



وأضافت ليلا في تصريحات صحافية أنه رغم كل هذا، إلا أنها تحب سميرة وتحترمها وتقدر فنها، «لذلك عملت فيما بعد على الاشتغال مع نفس الأشخاص الذين تعاملت معهم الديفا كالمخرج هادي الباجوري ومصمم الرقصات أيمن قاسم والشعراء والملحنين، كما غنت لها أكثر من مرة في مناسبات مختلفة، كانت آخرها أغنية سؤال الليل بمهرجان موازين سنة 2013».



من جهة أخرى، انتهت ليلا من تحضير ألبومها الجديد الذي يغلب عليه الطابع الخليجي، وقامت مؤخرا بطرح أول سينغل منه حمل عنوان «صارحني» على قناتها باليوتيوب، كما يضم الألبوم أغنية مغربية فرانكو-أراب وهي «عندي» من كلمات وألحان بلال وهبي وتوزيع كمال الراضي، تقول ليلا أنها ستكون هدية لجمهورها بالمغرب.