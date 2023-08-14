مفرح الشمري



تنطلق مساء اليوم المحطة الرياضية بإذاعة الكويت، وذلك عبر أثير موجة 96.3 FM ويستمر بثها حتى منتصف الليل.



ويأتي انطلاق المحطة الرياضية في اطار تنوع المحطات وتطويرها وحرص وزارة الإعلام متمثلة بوزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري على تطبيق استراتيجية دعم الشباب وسعيها إلى ابراز طاقات الشباب واستكمال رحلة انجازاتهم وتسليط الضوء على نماذج نجاح يحتذى بها شبابيا ورياضيا.



خطوة اذاعة الكويت مميزة بإطلاق محطة رياضية مختصة بتغطية اهم وابرز الاحداث الرياضية المحلية مثل (الدوري الممتاز ودوري اليد وابرز المشاركات الخارجية لمنتخباتنا الوطنية وأنديتنا الرياضية) وبث برامج شبابية وصحية وتوعوية وبرامج رياضية جماهيرية مثل قولاسو وكيك اوف وفانتسي، بالإضافة الى برنامج على المكشوف ونشرة اخبارية رياضية محلية وخليجية وعالمية.