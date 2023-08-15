

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة الإخبارية السعودية الاثنين أن باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وافق على بيع مهاجمه البرازيلي نيمار للهلال السعودي ويتبقى خضوعه للفحص الطبي لاكتمال الصفقة.



وذكرت (بي.بي.سي) أن قيمة الصفقة بلغت نحو 90 مليون يورو (98.56 مليون دولار) فضلا عن إضافات أخرى.



وقالت محطة الإخبارية في نبأ عاجل عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر «نادي الهلال يتفق بشكل رسمي مع النجم البرازيلي نيمار في صفقة انتقال قياسية قادما من باريس سان جرمان».



وغاب نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، عن التعادل المخيب من دون أهداف مع لوريان في افتتاح الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي بسبب عدوى فيروسية.



ووقع نيمار عقدا للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025 وسجل 118 هدفا في 173 مباراة، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي.



وحاول الهلال التعاقد مع كيليان مبابي زميل المهاجم البرازيلي في باريس سان جرمان، وتردد أيضا اهتمامه بالأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.



وحصد الهلال، أكثر الأندية نجاحا في السعودية وآسيا، 66 لقبا ويحمل الرقم القياسي للفوز بلقب الدوري المحلي والآسيوي برصيد 18 وأربعة ألقاب على الترتيب.



وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وانضم كريم بنزيمة ونغولو كانتي إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو ورياض محرز بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز ومالكوم إلى الهلال.