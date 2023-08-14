بشرى شعبان

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم بسوق العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية .



وبينت الهيئة في بيان صحافي تعقيبا على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على منح العلاوة الاجتماعية "دعم العمالة" لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة، بناء على طلب النائب الاول بشأن صرف دعم العمالة، وقرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان بشأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، أن القرار جاء تحقيقاً لرؤية دولة الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر، وحرصاً على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي، وتطوير مناخ محفّز للابداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجّع الشباب على التوجّه إلى العمل الحر وتسهّل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية، مشيرة إلى أن قرار "دعم العمالة" يمثل إحدى خطوات النائب الأول الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت.





وتوجّهت الهيئة العامة للقوى العاملة بالشكر الجزيل لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب السيد محمد العيبان على اصدار قراره بشأن تنظيم استخراج الرخص ذات الطبيعة الخاصة والتي ستساهم في تطوير بيئة الأعمال في البلاد.





كما توجّهت بالشكر الجزيل لـ "الأخوة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على تعاونهم ودعمهم حتى صدور القرار من مجلس الوزراء".

واختتمت الهيئة بيانها بأن هناك العديد من المشاريع تعكف الهيئة على العمل بها وذلك لتطوير سوق العمل في القطاع الخاص والتسهيل على الكفاءات الوطنية للانخراط به.