الدوحة- فريد عبدالباقي

كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، عن تغيير مسمى مسابقة الدوري القطري، إلى بطولة دوري نجوم إكسبو، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024 مساء الغد، حيث دشنت المؤسسة أمس بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، بحضور نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم محمد خليفة السويدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر هاني طالب بلان، والأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري والأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة محمد علي الخوري، بالإضافة إلى حضور الرؤساء التنفيذيين بالأندية والمدربين وعدد من اللاعبين والضيوف وممثلي الجهات الإعلامية.



وتم خلال الاجتماع الكشف عن الكرة الرسمية (OCEAUNZ) التي سيتم استخدامها خلال الموسم الجديد، والمقدمة من شركة أديداس، ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.



ومن المقرر أن تستضيف ملاعب مونديال قطر 2022 مباريات الجولات الخمس الأولى من النسخة الـ52 من بطولة دوري نجوم إكسبو المزمع مساء الغد، حيث يلتقي الوكرة مع معيذر في الـ6:30 مساء على ستاد الجنوب، والعربي مع الشمال في الـ8:30 مساءً على ستاد الثمامة، وتستكمل الجولة الخميس المقبل بمباراتين أيضاً، قطر مع الغرافة على ستاد خليفة الدولي، والمرخية مع الريان على ستاد الجنوب، وتختتم الجولة الجمعة المقبل بمباراتين الأهلي مع الدحيل على ستاد الثمامة، وأم صلال مع السد على ستاد البيت.



هذا، وأكمل النادي الأهلي عقد اللاعبين المحترفين، بضم مدافع نادي أيك فوتبول السويدي وذي الأصول المغربية أمين تيهي (21 عاماً)، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي في مستشفى سبيتار، ليكون المغربي أمين المحترف السابع في قائمة الأهلي بالموسم الجديد ليتم قيده تحت السن، بجانب الفرنسي عمر ياساني، وكان الأهلي تعاقد مع التونسي نعيم السليطي، والإيفواري إدريسا دومبيا، والكولومبي دانيلو أربوليدا، فيما استمر الثنائي الأردني يزن النعيمات والجزائري سفيان هني من الموسم الماضي.