الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، عن تغيير مسمى مسابقة الدوري القطري، إلى بطولة دوري نجوم إكسبو، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024، مساء الغد، حيث دشنت المؤسسة أمس، بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، بحضور نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم محمد خليفة السويدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر هاني طالب بلان، والأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري، والأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة محمد علي الخوري، بالإضافة إلى حضور الرؤساء التنفيذيين بالأندية، والمدربين، وعدد من اللاعبين، والضيوف، وممثلي الجهات الإعلامية.



تم خلال الاجتماع الكشف عن الكرة الرسمية (OCEAUNZ) التي سيتم استخدامها خلال الموسم الجديد، والمقدمة من شركة أديداس، ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.



هذا، وأكمل النادي الأهلي عقد اللاعبين المحترفين، بضم مدافع نادي أيك فوتبول السويدي وذي الأصول المغربية روبن تيهي (21 عاما) وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي في مستشفى سبيتار.



ليكون المغربي روبن المحترف السابع في قائمة الأهلي بالموسم الجديد ليتم قيده تحت السن، بجانب الفرنسي عمر ياساني، وكان الأهلي تعاقد مع التونسي نعيم السليطي، والإيڤواري إدريسا دومبيا، والكولومبي دانيلو أربوليدا، فيما استمر الثنائي الأردني يزن النعيمات، والجزائري سفيان هني، من الموسم الماضي.