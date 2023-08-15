محمد راتب

أعرب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عن أسفه الشديد بسبب ما يحدث في بحر الكويت، لافتا إلى استمرار تعرض سفن الصيد الكويتية إلى السلب والقرصنة في المياه الاقتصادية الخالصة للكويت، مشددا على ضرورة وضع حل سريع لهذا الأمر الخطير.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن ثلاث سفن صيد كويتية تعرضت اليوم للسلب، ومسلسل السلب المنظم المقصود به إرهاب السفن الكويتية وجعل الكثير منها تتوقف عن الصيد، معربا عن أمله بأن يصل صوت الصيادين للقيادة العليا ويتم توفير الحماية لهم في المياه الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاتحاد أرسل كتبا رسمية للجهات المعنية وطالب بتكثيف النقاط الأمنية، لحماية المياه الاقتصادية الكويتية، وحماية الصيادين الذين يلاقون الأهوال في البحر لتوفير الأمن الغذائي البحري، مؤكدا أن الكثير من أصحاب رخص الصيد سوف يتوقفون عن الصيد إذا استمرت الخسائر بسبب القراصنة والسلابة.

وناشد الاتحاد المسؤولين بضرورة وضع حد للسلابة داخل المياه الاقتصادية الكويتية والتي حددها المرسوم الأميري رقم ( 317/ 2014 ) ، لافتا إلى أن السلابة يسلبون كل ما على اللنجات من مصيد ومعدات وأجهزة ملاحه ومتعلقات شخصية للصيادين من هواتف محمولة ونقود وغيرها.