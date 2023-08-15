أعلنت النائبة د. جنان بو شهري، أنها بلّغت رسميا بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمر بتجميد ووقف قرار المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين، ووجه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع، وتحفظ حقوق المتقاعد أيا كانت وظيفته ومنصبه، كما وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي. وأضافت :

وتوجهت بوشهري بالشكر لسمو الرئيس على هذه الخطوة والتوجيهات، مثمنة تجاوبه فيما يخدم المواطنين، لافتة إلى أنه تقديرا لهذه الخطوة ستقدم لسموه مذكرة بالملاحظات السياسية على القرار والأخطاء القانونية والعيوب الفنية التي وردت فيه، وكانت تمثل محور الاستجواب الذي سبق وأعلنت عنه.