القاهرة - ناهد إمام

أعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن وعد بعرض طلب المغتربين على المسؤلين ، بإعادة فتح مبادرة استيراد المغتربين للسيارات بدون جمارك ، بناء على طلبات كثيرة للجاليات المصرية بالخارج.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد للإعلان عن نتائج مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة، وأيضا بمناسبة مرور عام على تولي الوزيرة سها جندي ملف وزارة الهجرة وعرض أهم الأنشطة المحققة على مدار العام.

وأشارت الوزيرة سها جندي، إلى اتخاذ مؤسسي شركة الاستثمار للمصريين بالخارج الخطوات التنفيذية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتأسيس الشركة برأسمال مليار دولار، موضحة أن الشركة حددت الاستثمار في 4 مجالات هي التكنولوجيا، الإنتاج، الزراعة والسياحة، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية العملاقة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الشركة ستفتح المجال أيضا لمساهمات المستثمرين الأجانب فيها.

وأعلنت الوزيرة، عن البدء في تطبيق مبادرة «اتكلم عربي الثانية» من خلال برنامج جديد «الزمرة»، يهدف إلى تحسين المهارات القيادية لدى الأطفال والشباب في مصر وخارجها والتركيز على استخدام اللغة العربية وتعزيز الهوية المصرية وتطوير المهارات الحياتية ودورهم الفاعل في المجتمع.

وقالت الوزيرة ان من نتائج مؤتمر المصريين في الخارج بنسخته الرابعة التعاون مع وزارة الإسكان لطرح أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج بتخفيضات كبيرة.

وأضافت أن وزير التربية والتعليم قد وافق على التعليم عن بعد وتطبيق ذلك على جزء من المنهج.

وفي تساؤل لـ «الأنباء» حول دور الوزارة في مشاركة المغتربين في الحوار الوطني، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم عقد جلسة للحوار الوطني «لايف»، وتشارك فيها جميع الجاليات المصرية بالخارج.

وأكدت جندي، أن الاهتمام بانتماء الشباب والأجيال المختلفة بالخارج هدف رئيسي لوزارة الهجرة من خلال تنظيم الدورات التعريفية وورش العمل لتعريف المصريين ببلادهم ثقافيا واقتصاديا أيضا من خلال التعرف على المشروعات القومية على أرض البلاد.