68.67 % نسبة إنجاز مبنى الركاب الجديد حتى أبريل ويستوعب 25 مليون راكب سنوياً ويشمل 51 بوابة دخول للطائرات

مشروع طرق «جنوب السرة» يشمل 6 كم أعمالاً بعرض 6 إلى 11 حارة وجسور وخدمات

«صالة عبدالعزيز الخطيب» يتضمن ملعباً دولياً لكرة اليد والسلة والطائرة ويسع 4000 متفرج

97.30 % نسبة إنجاز مستشفى الولادة.. و80% بستاد نادي الصليبخات الرياضي حتى مايو

أظهر تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي ان نسب الإنجاز الفعلية لـ 3 مشاريع حكومية وهي: المشروع النفطي مركز التجميع الجديد 32، ومستشفى الولادة، وصالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي الرياضي خلال فترة مارس ومايو الماضي بلغت 99.98% و97.30% و95%.

وتطرق التقرير، الذي اطلعت عليه «الأنباء»، إلى نسب إنجاز عدد من المشاريع الحكومية، منها الجزآن الأول والثاني من مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية، ومبنى الركاب الجديد بمطار الكويت، والمدرج الجديد وإعادة المدرج الشرقي، وأجزاء من طرق جنوب السرة والطرق المجاورة، ومركز الكويت للسرطان، ومدينة صباح السالم الجامعية، وستاد نادي الصليبيخات الرياضي.

وفي التفاصيل، فقد كشف التقرير عن ان نسبة الإنجاز الفعلية خلال مايو الماضي للجزء الأول من مشروع شرق صباح الأحمد السكنية الذي يضم 597 بيتا بلغ 36.02%، في حين بلغت نسبة الإنجاز المخطط له «المتقدم» خلال هذه الفترة 56.22%، ونسبة الإنجاز للجزء الثاني من المشروع الذي يشمل 587 بيتا بلغت 36.87%، والإنجاز المخطط له 72.18% بنسبة فرق 35.31%.

المشروع النفطي

ولفت التقرير إلى ان المشروع النفطي مركز التجميع الجديد 32 بلغت نسبة الإنجاز الفعلية له في مارس الماضي 99.98% ونسبة الإنجاز المخطط له للفترة نفسها 100% بنسبة فرق 0.02%، ويشمل معالج النفط الخام «نقل الغاز عالي الضغط ومنخفض الضغط».

وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان حقول النفط في الكويت ترتبط بشبكة واسعة من المراكز لتجميع النفط الخام المنتج في العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق وتوفر مراكز التجميع المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.

وحول المطار الجديد، بين التقرير ان المدرج الجديد وإعادة المدرج الشرقي بلغت نسبة إنجازه الفعلية خلال أبريل 79.76% ونسبة الإنجاز المخطط له بالفترة نفسها 100% بنسبة فرق 20.24%، لافتا الى برج المراقبة الجديد ذي تصنيف 4F بطول 4.21 كم، ونسبة إنجاز مبنى الركاب الجديد بالمطار لشهر أبريل تقدر بـ 68.67% ونسبة الإنجاز المخطط له 98.02% بنسبة فرق 30.15%، مشيرا إلى ان مبنى الركاب الجديد «المبنى 2» يستوعب 25 مليون راكب سنويا ويشمل 51 بوابة دخول للطائرات.

طرق جنوب السرة

وبخصوص طرق منطقة جنوب السرة، ذكر التقرير ان الإنجاز الفعلي لشهر مايو نحو 55.48% والإنجاز المخطط له 66.49% بفرق 11.01%، حيث يشمل المشروع 6 كم أعمالا طرق بعرض 6 إلى 11 حارة، وجسور سيارات وخدمات، بالإضافة إلى التقاطعات والأنفاق.

وبشأن مشروع صالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي الرياضي، أشار تقرير الجهاز إلى ان نسبة الإنجاز لشهر مايو تقدر بـ 95%، والإنجاز المخطط له 100% بفرق 5%، علما ان المشروع يتضمن ملعبا دوليا لكرة اليد والسلة والطائرة يتسع لأكثر من 4000 متفرج.

وجاءت نسبة إنجاز مركز الكويت للسرطان 67.82% والإنجاز المخطط له خلال مايو 100% بفارق 32.18% ويشمل المشروع 618 سريرا، ومبنى الغسيل والتغذية، ومواقف للسيارات.

وبحسب تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي فإن نسبة الإنجاز لمستشفى الولادة الجديد خلال أبريل 97.30% والمخطط له 100%، حيث يشمل المشروع 780 سريرا و27 غرفة عمليات و60 للولادة.

«صباح السالم الجامعية»

وعن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «المباني الإدارية»، أشار التقرير إلى التسلم الابتدائي للمباني، مؤكدا ان المشروع يحوي مركز المؤتمرات والمبنى الإداري المركزي والمركز الثقافي، والمدينة تضم كليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة والدراسات وان نسبة الإنجاز الفعلية خلال شهر مايو تقدر بـ 89.64% والمخطط له 100%.

وبين التقرير ان كلية الشريعة والدراسات الإسلامية تستوعب 1800 طالب والعلوم الاجتماعية 3000 طالب والحقوق 2000.

أما فيما يخص مشروع ستاد نادي الصليبخات الرياضي فأظهر التقرير ان نسبة الإنجاز حتى مايو تقدر بـ 80% والإنجاز المخطط له للفترة نفسها 88.26% ويتضمن ملعب كرة قدم مطابقا لاشتراطات الاتحاد الدولي وخدماته يسع 15000 متفرج.