أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن تأشيرة مرور للزيارة للقادمين جوا للمملكة تصدر مجانا وبشكل مباشر عند الحجز عبر الخطوط الجوية السعودية أو «طيران ناس».

وقالت الوزارة، في بيان، ان هذه التأشيرة صالحة لمدة 90 يوما وتوفر إقامة بالمملكة مدتها 4 أيام، وتتيح تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة.

وبينت الوزارة خطوات الحصول على هذه التأشيرة، حيث يتم أولا حجز تذكرة السفر ورفع طلب للتأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط الجوية السعودية أو «طيران ناس». وتتمثل الخطوة التالية في معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وأخيرا إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.