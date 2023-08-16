استهل أتلتيكو مدريد مغامرته في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز على ضيفه غرناطة 3-1، أمس الأول ضمن ختام منافسات المرحلة الأولى.



ونسج «الأتلتي» على منوال جاره اللدود في العاصمة مدريد، ريال الفائز على مضيفه أتلتيك بلباو 2-0 السبت، فيما تعادل برشلونة بطل الدوري سلبا مع خيتافي الأحد.



وافتتح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بفضل ألفارو موراتا (49).



وعاد النادي الأندلسي بفضل المهاجم الإسباني- النيجيري صامويل اغهوا (19 عاما) في الدقيقة 62، قبل أن يمنح المهاجم الهولندي ممفيس ديباي التقدم لأتلتيكو بتسديدة رائعة من 30 مترا في الزاوية العليا (67)، وحسم ماركوس يورنتي اللقاء لصالح فريقه بتسجيله الثالث بعدما مرر الكرة من بين قدمي الحارس البرتغالي أندري فيريرا (98).



وفي مباراة ثانية، فاز قادش على ضيفه ألافيس 1-0.