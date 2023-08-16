قاد المدافع الفرنسي رافايل فاران فريقه مان يونايتد لتحقيق فوزه الأول بتسجيله الهدف الوحيد أمام ضيفه ولفرهامبتون 1-0، الإثنين في ختام منافسات المرحلة الاولى من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وسجل فاران هدف يونايتد، ثالث «البريمييرليغ» في الموسم الماضي، بعد ركلة ركنية نفذها القائد البرتغالي برونو فرنانديش وصلت إلى آرون وان-بيساكا على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء حولها عرضية وتابعها مدافع ريال مدريد الإسباني السابق برأسه في المرمى (76).



ولم يخسر فريق «الشياطين الحمر» على ملعبه «أولد ترافورد» خلال 30 مباراة في مختلف المسابقات منذ الموسم الماضي (26 فوزا و4 تعادلات)، منها 18 في الدوري الانجليزي، محققا انتصاره السابع تواليا.



وكان ولفرهامبتون الأخطر مع تسديدة من البرازيلي ماتيوس كونيا أصابت قائم الحارس الكاميروني أندريه أونانا القادم حديثا إلى يونايتد بدلا من الإسباني دافيد دي خيا (49)، وأخرى من البرتغالي بيدرو نيتو لم تخدع حارس إنتر الإيطالي السابق (71).



وخاض يونايتد اللقاء من دون وافده الجديد المهاجم راسموس هويلوند الغائب للاصابة، ولكن مع الوافد الآخر لاعب الوسط مايسون ماونت.



من جانبه، انتقد المدرب ​اريك تن هاغ​ فريقه ​مان يونايتد​ على الرغم من الفوز ولفرهامبتون، وقال عقب المباراة: «أعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف، وكان هناك عبء زائد علينا، أعتقد أن خط الهجوم لم يكن في أفضل حالاته في هذه المباراة، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد الأهداف، الأسبوع الماضي سجلنا بعض الأهداف الرائعة، لكن هذا الأسبوع لم نفعل ذلك، وأعتقد أن الأمور ستتحسن مستقبلا، أنا متأكد من ذلك».