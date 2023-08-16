قلل الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو مدرب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم من المخاوف بشأن تعرض مواطنه النجم ليونيل ميسي لإصابة في كاحله أثناء التمارين.



وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تعرض بطل مونديال قطر العام الماضي لالتواء في كاحله الأيمن خلال حصة تمرينية في فورت لودردايل، فلوريدا، في وقت سابق الإثنين.



وأوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في الدور نصف نهائي لكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية «لم أر ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيرا لكان شعر اللاعبون بالصدمة، ولأنهم كانوا جميعا على ما يرام، أعتقد أنه لم يكن شيئا مهما».



وكأس الرابطتين هي مسابقة مخصصة لأندية الدوريين الأميركي (مايغر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس).



ويتألق نجم برشلونة الإسباني السابق منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، حيث أمضى عامين، ليسجل في شباك تشارلوت في ربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا في 21 يوليو.