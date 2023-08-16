حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR مؤخرا فوزا مميزا آخر هذا الموسم على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية، وذلك في رالي إستونيا، الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC للعام 2023، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

وفرض كالي روفانبيرا مرة أخرى سيطرته على مجريات السباق، ليحقق الفوز بالمركز الأول لفريق «تويوتا جازو للسباقات» ويعتلي منصة التتويج للعام الثالث على التوالي.

وجاء أداء روفانبيرا الاستثنائي ليحافظ على صدارته في هذه البطولة، وتعزز بذلك شركة تويوتا صدارتها في فئة المصنعين بفارق57 نقطة.



وبتوجيه من مساعده يوني هالتونين، استعرض روفانبيرا مرة أخرى مناورته على طرقات رالي إستونيا التي تعد إحدى أسرع المسارات في البطولة، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 69. وعلى الرغم من كونه أول المنطلقين على الطرقات المكسوة بالحصى، حافظ روفانبيرا على تقدمه بفارق ضئيل أثناء المراحل الأولى للسباق، ليتقدم على منافسيه بعد ذلك بفارق كبير.



وسجل روفانبيرا 13 فوزا متتاليا في اليومين الأخيرين من الرالي، بما في ذلك مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage التي اختتم بها الرالي، ليصبح أول سائق يحقق مثل هذا الإنجاز في جولة واحدة منذ 15 عاما في بطولة العالم للراليات.

ونجح روفانبيرا في تسجيل أسرع زمن في المرحلة الأخيرة من الرالي بفارق ثانيتين، وحقق فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 52.7 ثانية، وحصل على الحد الأقصى من النقاط البالغ 30، ليعزز بالتالي تقدمه في الترتيب إلى 55 نقطة.

ويعد هذا الفوز العاشر بالنسبة له في بطولة العالم للراليات خلال عامين، وذلك منذ أن أصبح أصغر فائز على الإطلاق في رالي إستونيا للعام 2021.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق «تويوتا جازو للسباقات»: «تهانينا لكل من كالي روفانبيرا ويوني هالتونين على تحقيق هذا الفوز المميز، والانتصارات الثلاثة المتتالية في رالي إستونيا. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قبل عامين، كانت إستونيا هي المكان الذي أصبح فيه كالي روفانبيرا أصغر فائز في بطولة العالم للراليات، والذي كان في العشرين من عمره في ذاك الوقت.

وحتى ذلك الحين، كان ياري-ماتي لاتفالا الذي كان يبلغ من العمر 22 عاما، يحتفظ بهذا اللقب. وحتى الآن، فاز كالي روفانبيرا البالغ من العمر 22 عاما بـ 10 سباقات في البطولة، وأود أيضا أن أهنئه لكونه أصبح أصغر سائق سنا يفوز بأكثر من 9 سباقات.

ومع إقامة الجولة المقبلة من بطولة العالم للراليات على أرضنا في يوفاسكولا، سأتوجه إلى فنلندا وأنا على استعداد تام لنقل الزخم الجيد للفريق من كينيا وإستونيا إلى الجولة المقبلة، لأننا بحاجة إلى الفوز، وسنفوز بكل تأكيد».