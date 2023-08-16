القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن تداول إعلانات منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي تزعم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية.



وأوضح المركز، في بيان أمس، أنه قام بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي نفى تلك المعلومات، مؤكدا أنه لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، وأن الإعلانات المتداولة مزيفة ولا علاقة للصندوق بها مطلقا، موضحا أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان الرابع في أبريل 2023.



وشددت على انه في حال طرح أي إعلانات جديدة ستتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيسبوك» من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، وكذلك الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: www.shmff.gov.eg، محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف استغلالهم ماديا، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإعلانات.