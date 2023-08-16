دوت انفجارات قوية في مستودع صواريخ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر أمس وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية، بعد يومين من انفجار مماثل وقع في مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران قرب العاصمة.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية في ريف دمشق وقوع الانفجارات في منطقتي الرحيبة والضمير بمنطقة القلمون بريف دمشق، التي تضم عدة مقار ومواقع تابعة للجيش السوري.



وقالت المصادر إن انفجارات وقعت في مستودعات أسلحة وذخائر تابعة للجيش في مقر «اللواء 81» التابع للفرقة الثالثة على طريق الضمير- الرحيبة.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي اندلاع نيران كثيفة، ناجمة عن الانفجارات.



وتحدثت صفحات موالية عن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء على طريق الضمير- الرحيبة، عقب انفجار مستودع ذخائر.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقع «التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة».



وأضاف المرصد أن المستودعات انفجرت واستمرت الحرائق من ساعة ونصف إلى ساعتين، لكن المرصد لم يحدد ما اذا كانت الأسلحة تابعة لحزب الله المنتشر بشكل كبير في تلك المنطقة منذ عام 2006، ولديه معسكرات هناك يدرب فيها على الصواريخ.



وأكد المرصد أن «الانفجار الثاني خلال 48 ساعة بمخطط إسرائيلي، وأن تفجير المستودع جرى من الداخل، معتبرا أنه خرق إسرائيلي كبير جدا، متحدثا عن معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية داخل هذا اللواء.



وكانت انفجارات مماثلة دوت فجر الأحد في غرب دمشق وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وحصلت ضمن مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد.



يشار إلى أن منطقة القلمون تضم مواقع وثكنات عسكرية ومخازن سلاح وذخيرة تابعة للجيش السوري، بما فيها مطار الضمير العسكري ومقار لـ «الفرقة الرابعة»، و«الفرقة الثالثة»، بالإضافة إلى مواقع تتبع الميليشيات الإيرانية.