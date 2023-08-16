أصدر مصرف سورية المركزي قرارا برفع جديد لسعر تصريف الدولار أمس، تزامنا مع ارتفاعه الكبير الذي تجاوز 3 %.



وأعلن المصرف في نشرته الخاصة بالتصريف النقدي والحوالات الخارجية بكل اشكالها، ان سعر الدولار بلغ 10300 ليرة سورية ارتفاعا من 10100 ليرة في نشرة اليوم السابق.



جاء ذلك فيما سجلت العملة المحلية خسائر كبيرة جديدة أمس في السوق السوداء، فاقدة نحو 3 % من قيمتها. فقد سجل سعر صرف الدولار الواحد في دمشق أمس أكثر من 14350 ليرة للمبيع في دمشق، فيما سجل سعرا أعلى من ذلك بحدود 300 ليرة في حلب ووصل الى عتبة 14700 ليرة مقابل الدولار الواحد. وسلك الدولار مسارا تصاعديا أيضا في كل من إدلب التي سجلت تصريفه بـ 14600 ليرة والحسكة التي سجل فيها 14800 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم.