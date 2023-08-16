وقع ريكو لويس مدافع فريق مان سيتي الإنجليزي لكرة القدم على عقد جديد يبقيه مع الفريق لمدة خمسة أعوام مقبلة.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن لويس (18 عاما) انضم لأكاديمية مان سيتي وهو يبلغ ثمانية أعوام وتدرج في فرق الناشئين، وشارك في 23 مباراة مع الفريق الأول في الموسم الماضي، الذي توج فيه «السيتي»، بقيادة غوسيب بيب غوارديولا المدير الفني، بالثلاثية.



العقد الجديد الذي وقعه لويس سيبقيه مع «السيتي» يمتد حتى عام 2028، وقال لويس للموقع الرسمي لمان سيتي: «كان عاما لا يصدق بالنسبة لي، وتوقيعي لهذا العقد يعد بمنزلة حلم تحقق»، مضيفا: كمشجع لمان سيتي يمكنني تذكر رؤية الفريق وهو يفوز بالألقاب وأنا صغير، وهذا هو المكان الوحيد الذي أريد التواجد فيه، ومعرفتي بأنني سأستمر هنا حتى عام 2028 يعد أمرا رائعا، ولا يمكنني الانتظار لمواصلة العمل والتطور.