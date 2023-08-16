القاهرة - ناهد إمام



طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، د.فايز الضباعني، المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بضرورة تسجيل كل الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيس للمنشأة، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها.



وقال الضباعني - في بيان امس - إن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي، مؤكدا ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيس، والحصول على شهادة تسجيل فرع، منوها بضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيس وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيس والفروع، مشيرا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيس لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.



وأوضح أن التزام المنشآت بتسجيل كل الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.