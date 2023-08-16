أعلنت شركة هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، حيث كان الأداء العام موافقا للتوقعات، إذ بلغت إيرادات الشركة للنصف الأول نحو 42.9 مليار دولار تقريبا مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1%، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15%.



وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليارات دولار، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليارات دولار، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار.



وبهذه المناسبة، قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: «أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضا بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا».



وأضافت: «في النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نموا ملحوظا. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نموا قويا، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية».