أعلنت شركة الكويت للتأمين عن ارتفاع الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام الحالي إلى 4.66 ملايين دينار وبنسبة 72.5%، كما بلغ صافي الربح الذي تم تحقيقه للفترة الحالية 5.11 ملايين دينار بربحية 27.66 فلسا للسهم، وارتفعت حقوق المساهمين بقيمة 4 ملايين دينار لتصل إلى 134 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 29.23 مليون دينار بزيادة قدرها 1.44 مليون دينار وبنسبة زيادة تساوي 5.2%، في حين انخفضت مصاريف التأمين إلى 10.76 ملايين دينار للفترة الحالية بنسبة انخفاض تساوي 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إنه تم تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 على نتائج النصف الأول لهذا العام وكذلك نتائج النصف الأول للعام الماضي بأثر رجعي لتكون قابلة للمقارنة.



وأوضح شريف، بصفته أيضا خبيرا اكتواريا، أن تطبيق المعيار الجديد من المرجح أن يؤدي في أول سنتين من تطبيقه إلى ظهور قفزات في الأرباح قد تكون إيجابية أو سلبية، يتناقص حجم هذه القفزات مع مرور الوقت إلى أن تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية السنة الثانية من تطبيقها.



وقال إن النجاحات التي نحققها نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث حازت الشركة من المجلة البريطانية المرموقة «International Finance» المؤسسة المختصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال جائزة (أكثر الحملات التسويقية ابتكارا في قطاع التأمين بالكويت للعام 2022)، وذلك لتميز الشركة بالحملات التسويقية على مدار العام.



كما أطلقت الشركة تطبيقها الإلكتروني الجديد «Kuwait_KIC» على الهواتف الذكية، حيث تسعى الشركة لتوفير خدمات سريعة ومبسطة للمستخدمين.



وأضاف أنه إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين.



واختتم شريف تصريحه، قائلا: «مازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية. وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين».