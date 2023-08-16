يواصل البنك التجاري الكويتي حملته الخاصة بتحويل الرواتب والموجهة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدون والتي تمكنهم من الحصول على هدية نقدية تصل قيمتها الى 2000 دينار، علما أن الحملة مستمرة حتى 31 ديسمبر 2023.

وعن هذه الحملة ومزاياها، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد إن جميع العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم ومديونياتهم على البنك التجاري تنتظرهم باقة متميزة من المزايا والخدمات، بالإضافة إلى هدية نقدية تصل إلى 2000 دينار.

وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والاستفادة من المزايا التي توفرها، كشف الزعابي عن أنه باستطاعة أي موظف كويتي في الجهات المؤهلة براتب يبدأ من 500 دينار القيام بتحويل راتبه على البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على الهدية النقدية مع تطبيق الشروط والأحكام.

أما فيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها التجاري للعملاء الذين ينضمون إلى الحملة بتحويل رواتبهم على البنك، قال الزعابي إنه يمكن للعملاء الراغبين في تحويل الراتب فتح الحساب بكل سهولة عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile بخطوات سهلة وبسيطة.

كما يمكنهم سحب 50% مقدما من الراتب شهريا عن طريق خدمة ستارلنك بلس، بالإضافة إلى حرية اختيار بطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين من بطاقات التجاري المتعددة، مثل: بطاقة فيزا بلاتينوم، فيزا سيغنتشر، فيزا انفينيت، وماستركارد وورلد وماستر كارد بلاتينيوم بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية.