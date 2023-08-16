يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العملاء وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، انطلاقا من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة للعملاء.



ويحرص «بيتك» على تلبية رغبات العملاء لجهة تحقيق أعلى مستويات التعليم لأبنائهم والذي يعد أفضل استثمار وهو تأمين تعليمهم الجامعي، لذا صمم «بيتك» خطة الاستثمار طويلة الأجل «جامعتي» لتعد الأبناء بمستقبل مشرق.



وتقدم خطة الاستثمار للتعليم الجامعي «جامعتي» حلولا تمكن العميل من ادخار مبالغ شهرية، وتقدم له أرباحا استثمارية أعلى على مدخراته، بالإضافة الى تغطية تكافلية، ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر الابن أو الابنة اقل من 14 عاما، ويجب أن يتراوح عمر العميل بين 21 عاما و61 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار بين 4 سنوات و18 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية «جامعتي» إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية في أي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للتعليم العالي (جامعتي). وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الأول.



ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره، بالإضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية. ويمكن الغاء خطة الاستثمار في أي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر، بالاضافة الى الأرباح المحققة حتى تاريخ الإغلاق.



والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الابناء للجامعة.



وتمكن خطة «إنجاز» متعددة الأغراض، الشباب من التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص أو شراء منزل مناسب وغيره.



وقد صممت خطة «رفاء» لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.