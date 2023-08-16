احتفلت أكاديمية بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثامنة والعشرين من الموظفين الجدد، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثف والمصمم خصوصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.



وحضر حفل التخرج نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان.



وامتد البرنامج التدريبي للأكاديمية على مدار 7 أشهر بداية من يناير حتى أغسطس 2023، وضم 18 متدربا حديثي التخرج من مختلف التخصصات، حيث خضع المتدربون لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.



كما تضمن البرنامج جوانب مختلفة للعمل المصرفي مثل التفكير التصميمي، تعزيز الإنتاجية، التدريب على الإبداع والابتكار، وتوجهات رقمية في المجال المصرفي، بالإضافة إلى المواضيع المصرفية الأساسية والفهم الكامل لكل الأقسام والمجموعات في بنك الكويت الوطني.



وقدم المشاركون في الأكاديمية أمام الإدارة التنفيذية أفكارا جديدة من خلال مشروع يغطي جميع المواضيع التي تعلموها، بهدف منحهم فرصة لممارسة روح ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تحفيز قدراتهم على الإبداع وخلق الحلول المبتكرة، وشهد البرنامج العديد من أنشطة التعليم المدمج المختلفة من خلال الدورات التدريبية المباشرة والافتراضية، كما أن البنك سيواصل تطوير المتدربين من خلال وسائل التعلم الإلكتروني بعد انتهاء فترة الأكاديمية.



والجدير بالذكر أن برنامج تدريب «أكاديمية الوطني» يشهد على نحو مستمر عمليات تطوير للمحتوى، وذلك من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والاتجاهات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي والعلوم الإدارية.