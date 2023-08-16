أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصول مباني فرعي البنك في القادسية وبيان على شهادة «LEED v4.1 – Leadership in Energy and Environmental Design» الذهبية لعمليات الصيانة والتشغيل للمباني القائمة والمقدمة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، والذي يعد النظام الأكثر استخداما ورمزا دوليا للتميز للمباني الخضراء.



وتتميز المباني الحائزة على شهادة LEED الذهبية بكونها تنتج انبعاثات كربونية أقل وتوفر بيئة صحية أفضل، كما تسهم في تقليص التكاليف التشغيلية وتعطي الأولوية للممارسات المستدامة.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي: «نفخر بهذا الإنجاز، وأن يكون البنك الأهلي المتحد أول بنك في الكويت يحصل على هذه الشهادة رفيعة المستوى في نظام تصنيف المباني القائمة، مما يعد إنجازا كبيرا يضع البنك في طليعة المؤسسات التي تلتزم بمبادئ الاستدامة بشكل مهني بارع، مع التأكيد أيضا على تفانيه في إحداث تأثير إيجابي على البيئة».



وأضافت الحميضي: «يعتز البنك الأهلي المتحد بنهجه الراسخ الطويل الأمد في إعطاء الأولوية للاستدامة باعتبارها عنصرا رئيسيا في نموذج أعماله. ومن هذا المنطلق يسعى البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر للأمم المتحدة، ويؤمن بأهمية وجود دور فعال للمؤسسات المصرفية في المجال البيئي والمجتمعي بالإضافة إلى دورها الاقتصادي».



وأكدت بالقول: «نعتبر أن حصولنا على شهادة LEE الذهبية بمنزلة علامة فارقة في مسيرتنا لرفع مستويات الاستدامة في أعمالنا، ومحصلة لجهود جماعية شملت كافة العاملين في البنك، بهدف استيفائنا للمعايير المطلوبة وتحقيق نتائج إيجابية للغاية».



ومن جانبه، قال مدير عام إدارة المباني والخدمات الفنية بالبنك الأهلي المتحد م. خالد الشطي: نحن سعداء بحصولنا على هذه الشهادة المرموقة التي تعد تتويجا لجهود والتزام البنك الأهلي المتحد بتبني وتطبيق المعايير العالمية التي تضمن توفير بيئة عمل صحية ومثالية للموظفين والعملاء على حد سواء. كما يعكس استحقاقنا لهذه الشهادة نجاح جهودنا في الاستفادة من التقنيات الحديثة للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات من خلال تنفيذ المشاريع الداعمة للاستدامة والصديقة للبيئة.