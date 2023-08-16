طارق عرابي



أعلنت شركة «الغانم أوتوموبيل» عن إطلاق سيارتها السيدان «Omoda GT» الجديدة كلياً وذلك في حفل الإطلاق الذي تم يوم الأربعاء الماضي بمعرض «أومودا الغانم» في الشويخ، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام ومحبي السيارات والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتعرفوا على هذا الطراز الرياضي الجديد واستعراض مميزاته وخصائصه المختلفة.



واختارت «شيري العالمية» عبر شراكتها الاستراتيجية مع «صناعات الغانم» الكويت كأول محطة لإطلاق وعرض طراز «Omoda GT» الجديد في الأسواق العالمية، وهو ترسيخ لمكانة سوق الكويت المحلي كرائد في الاحتفاء بالتصاميم وتكنولوجيا السيارات المبتكرة.



وتستهدف «شيري العالمية» عبر طرازات سيارات «أومودا» المتعددة الأفراد المحبين للتصاميم المبتكرة والجريئة والسباقين في استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة السيارات. وينبع تصميم «Omoda GT» الجديد من فلسفة فن الحركة «Art in Motion» والقائمة على فكرة أن تصميم السيارة العملي ذي الكفاءة العالية وتصميم مظهر السيارة الإبداعي يمكن تحقيقهما بالتوازي، ويمكن للسائق رؤية والإحساس بهذه الكفاءة والإبداع من الخارج وخلف المقود.



تصميم جريء



تمتاز سيارة «Omoda GT» بمظهر خارجي انسيابي ورياضي يجمع بين لغة تصميم عصرية وتكنولوجيا متطورة وحرفية مصنعية عالية الجودة. ويبرز التصميم الخارجي القوي والأنيق للسيارة، من خلال شبكة أمامية كبيرة الحجم وشكل المصابيح الأمامية الحاد، شخصيتها الرياضية التي تعكس قوتها وثبات أداءها. وهي مجهزة بأقراص فرامل بارزة وعادمين على الأجناب لتعزيز الطابع الرياضي للسيارة.



كما يتضمن الهيكل خصائص تصميم مبتكرة لرفع الديناميكية الهوائية للسيارة بهدف تعزيز انسيابية الهواء في المصدات الأمامية والخلفية، وتحقيق قدر أكبر من الثبات والتحكم.



وتمتاز مقصورة «Omoda GT» الداخلية بالرحابة والأناقة وبمقاعد جلدية مريحة وفارهة تم تصميمها خصيصا لتعزيز ثبات السائق في المنعطفات ولعكس الشعور بالرفاهية والفخامة.



أداء قوي



تم تزويد «Omoda GT» بمحرك تيربو قوي سعة 1.6 لتر، والذي يولد قدرة تبلغ 197 حصاناً، وعزم دوران أقصى يصل إلى 290 نيوتن متر. وتمتاز عجلة التوازن وعمود ذراع التدوير بخفة وزنهما، حيث تم تصنيعهما بشكل مصقول ومتقن لتحقيق أعلى مستويات المرونة والأداء. وتدمج سيارة «Omoda GT» القوة مع المرونة في التحكم، لمنح السائق تجربة قيادة متميزة بفضل الدقة العالية لناقل الحركة الثنائي القابض. وتساعد هذه المزايا على تغيير طريقة عمل المحرك وأنظمة التوجيه والتعليق بما يناسب تجربة القيادة التي ينشدها السائق.



تكنولوجيا ذكية



تدمج المقصورة الجديدة لسيارة «Omoda GT» مجموعة من أحدث التقنيات المتطورة التي تركز على راحة السائق ومنحه أفضل سبل الترفيه. فهي مجهزة بشاشة ترفيهية LED قياس 20.25 بوصة والتي تتوافق مع تطبيق Apple CarPlay ونظام Android Auto. وتشمل المزايا التقنية أيضا شاحنا لاسلكيا للهواتف، ومنفذين USB لعرض محتويات الهاتف المحمول على الشاشة، وشاحن سلكي سريع بقدرة 2.5 أمبير. كما تضم السيارة نظاما متطورا يتيح للسائق تشغيل السيارة عن بعد وعن طريق زر الضغط.



الأمان أولوية



وكما هو الحال في جميع طرازات أومودا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات تصميم سيارة «Omoda GT» الجديدة. فيُمكِن للسائق والركاب الشعور بالراحة والطمأنينة من خلال أنظمة الأمان والسلامة المتوافرة.



وتشمل هذه الأنظمة باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام التنبيه قبل التصادم ونظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة ونظام التعرف على إشارات المرور. كما يستفيد السائق من كلٍّ من نظام تتبع المسار ونظام الحفاظ على المسار المتوفرين في «Omoda GT» وبنظام مراقبة النقطة العمياء للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث.



وضمن سياستها المتمحورة حول رضا العملاء من خلال تقديم عروض وأسعار تنافسية بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة مميزة، تقدم «أومودا الغانم» عند شراء «Omoda GT» خمس سنوات خدمة صيانة مجانية، وضمانا لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر، بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.



جدير بالذكر أن طراز «Omoda GT» متوفرة في معرض «أومودا الغانم» ضمن ثلاث فئات (Luxury) و(Premium) و(Flagship) وبإمكان جميع العملاء والمهتمين زيارة صالة العرض لتجربة القيادة بأنفسهم واكتشاف الميزات في كل من الهيكل والتصميم الخارجي وصولاً للمقصورة الداخلية المجهزة بعناصر الفخامة والرفاهية التي تجعل من «Omoda GT» الجديدة كلياً استثنائية ضمن الاختيارات السيدان المتوفرة في الأسواق المحلية.