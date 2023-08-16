حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين في السودان يعانون من نفاد الغذاء، وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت العاصمة الخرطوم وقادت إلى هجمات بدوافع عرقية في دارفور.



وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك «الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة». ودفع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية البلاد في أتون العنف ودق أجراس الإنذار من خطر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.



وتسببت الحرب في تشريد أكثر من أربعة ملايين منهم قرابة المليون فروا إلى بلدان مجاورة. وقتل مدنيون في المناطق التي امتدت إليها الهجمات.



وقالت إليزابيث ثروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة بجنيف «كثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم».



وقالت ليلى بكر، المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ان التقارير حول الانتهاكات الجنسية زادت بمعدل 50%.



بدورها، قالت الهيئة القومية للكهرباء في السودان إن مساحات شاسعة في البلاد تعاني من انقطاع التيار، ترافق معه أيضا توقف شبكات الهاتف المحمول عن العمل.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية د.مارغريت هاريس «إن حوالي 67% من المستشفيات في معظم المناطق المتضررة من الصراع المستمر في السودان، أصبحت خارج الخدمة».



وأوضحت هاريس، خلال مؤتمر صحافي بجنيف، أن منظمة الصحة تحققت خلال الأشهر الأربعة من 53 هجوما على الرعاية الصحية، مما أدى الى مقتل 11 شخصا وإصابة 38 آخرين، بالإضافة إلى اضطرابات أخرى، مما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على الرعاية.



وأشارت إلى أن هناك تأثيرا كبيرا للصراع على نقص الإمدادات الصحية، لافتة إلى أنه تم إغلاق العديد من مراكز غسيل الكلى مما عرض الآلاف للخطر، مضيفة أنه من الصعب السيطرة على حالات تفشي الحصبة والملاريا، وحمى الضنك المستمرة في سياق انعدام الأمن ونزوح السكان.