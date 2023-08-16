فوائد الهيل

كشفت دراسة جديدة عن مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية لاستهلاك الهيل، بما في ذلك زيادة الشهية وفقدان الدهون وتقليل الالتهابات، ما يجعله «طعاما خارقا» ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة، لويس سيسنيروس زيفالوس، إن الهيل يمكن أن يكون خيارا غذائيا صحيا، وأن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن الجسم النحيل وتقليل الدهون.

وقال: «الهيل هو نوع من التوابل غير معروف كثيرا في الولايات المتحدة، ولكنه شائع جدا في أجزاء أخرى من العالم.

ما وجدناه هو أن هذه التوابل الصغيرة يمكن أن تحرق السعرات الحرارية، وتحافظ على وزن الجسم مع زيادة الشهية واستهلاك الطعام». وأجريت الدراسات باستخدام عينات من الحيوانات الحية واستخدمت جرعات مختلفة من بذور الهيل في نظام غذائي منتظم. ووجد الباحثون أن الهيل يزيد الشهية، ولكنه يزيد أيضا من استهلاك الطاقة وتقليل كتلة الدهون.

وأكدت الدراسة أن الهيل يعدل الدوائر العصبية التي تنظم تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية والتمثيل الغذائي التأكسدي للميتوكوندريا في الكبد والعضلات الهيكلية. وأشار إلى أن دراسات أخرى ذات صلة أظهرت أن الهيل له خصائص مضادة للالتهابات. وتشير أبحاثه إلى أن الهيل قد يقلل من الالتهابات المنخفضة الدرجة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن وتطور مجموعة من الأمراض.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»