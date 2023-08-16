هل صحيح أن النوم لساعات قليلة يعرضنا لأمراض القلب القاتلة؟

يعتقد على نطاق واسع أن ثماني ساعات هي الرقم السحري عندما يتعلق الأمر بالحصول على قسط كاف من النوم، ما يعود بالنفع على الصحة العامة.

وهنا كشفت دراسة حديثة أجراها علماء جامعة ولاية بنسلفانيا، ونشرت في مجلة Psychosomatic Medicine، أن الحرمان من النوم الكافي، مع خمس ساعات نوم فقط في الليلة، يتسبب في تدمير صحة القلب والأوعية الدموية لدينا.

ووجد الباحثون أيضا أن تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب قلة النوم خلال أسبوع العمل لا يعيد معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم إلى طبيعته.

ويقول الباحثون إنه عندما يقتصر النوم على خمس ساعات في الليلة خلال الأسبوع، فإنه يؤدي إلى تدهور صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وخلال الدراسة، وجد فريق البحث أن الذين قيدوا ساعات نومهم لمدة خمس ساعات كانوا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب، حتى لو عوضوا عن ذلك في عطلة نهاية الأسبوع. ولذلك، اقترحوا أن يهدف المشاركون إلى النوم فوق هذا المقدار كل يوم للمساعدة في تجنب الحالة المميتة على المدى الطويل.

وأخذ الباحثون قياسات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من 15 رجلا سليما تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما كل ساعتين لمدة 11 يوما. وفي الليالي الثلاث الأولى، سمح لهم بالنوم لمدة 10 ساعات للعودة إلى مستويات النوم الأساسية. ثم تم تقييدهم بخمس ساعات في الليلة لمدة خمس ليال، تليها ليلتان للشفاء، عندما سمح لهم بالنوم 10 ساعات مرة أخرى.

وزاد معدل ضربات القلب بمعدل نبضة واحدة في الدقيقة مع كل يوم متتال في المتوسط. وكان متوسط معدل ضربات القلب الأساسي 69 نبضة في الدقيقة، بينما كان متوسط معدل ضربات القلب بنهاية الدراسة في اليوم الثاني من التعافي نحو 78 نبضة في الدقيقة. كما زاد ضغط الدم الانقباضي بنحو 0.5 ملليمتر زئبقي في اليوم.

وقالت د.آن ماري تشانغ، من جامعة ولاية بنسلفانيا: «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن قلة النوم هذه مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. ويكشف بحثنا عن آلية محتملة لهذه العلاقة. ما يكفي من الضربات المتتالية لصحة القلب والأوعية الدموية أثناء صغر سنك قد يجعل قلبك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل».

المصدر: «ذي صن»