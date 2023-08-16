مفرح الشمري



يحسب لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام ممثلا بوكيله د.يوسف السريع خلال فترة وجيزة إطلاق 4 محطات إذاعية وهي: محطة الدانة الشعبية، محطــة دار الإذاعـــة التراثية، محطة الذكر الحكيم لكبار قراء القرآن الكريم، وأخيرا المحطة الرياضية التي انطلقت مساء امس وسط تفاؤل كبير بنجاحها، وذلك في إطار التجديد والتطوير بتنفيذ توجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، ومن واقع استراتيجية وزارة الإعلام الخاصة بتطوير الإذاعة حتى تصل إلى أبعد مدى وتلبي جميع أذواق المستمعين.



الجميل في هذه الإنجازات التي تحققها إذاعة الكويت والعاملون فيها انها غير مكلفة على ميزانية الإذاعة المعتادة، وذلك بفضل التخطيط السليم لإطلاق تلك المحطات، وهذا أمر يحسب لوكيل القطاع د.يوسف السريع الذي يعمل على حسب الميزانية المرصودة للإذاعة من قبل وزارة الإعلام حتى لا يحمل القطاع والوزارة أعباء مالية كبيرة، خصوصا ان المعدات والمواد متوافرة في مكتبة الإذاعة.