القاهرة - محمد صلاح



ظاهرة الثنائيات الفنية المشتركة في الدراما ليست جديدة أو طارئة، لكنها استقبلت عددا جديدا من الأعضاء للانضمام الى أصحاب الأعمال الفنية للدويتوهات، لاسيما الزوجية. «الأنباء» ترصد بالأسماء والأعمال هذه الظاهرة، في السطور التالية:



أحدث الثنائيات الفنية الزوجية هما الفنان طارق صبري والفنانة شيري عادل اللذان يستعدان لعمل فني لم يكشفا تفاصيله، وقالا انه سيكون مختلفا وينال إعجاب الجمهور دون تحديد ماهية العمل إذا كان فيلما أم مسلسلا، وقد سبق ان تعاونا معا في أعمال فنية قبل ان يرتبطا رسميا.



وأعلن النجم أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم جديد من بطولته وزوجته منى زكي من تأليفه، مشيرا إلى أنه انتهى من كتابة عملين سينمائيين (عروس وعريسة، وش وضهر) الذي استغرق في تحضيرهما وكتابته 9 سنوات، وكان آخر عمل جمعهما هو فيلم «سهر الليالي» منذ ما يقرب من 15 عاما، وقدم الثنائي معا قبل الزواج ثلاثة أفلام هي «عمر 2000» و«ليه خلتني أحبك» و«سهر الليالي»، إلا أنهما بعد زواجهما لم يجدا العمل المناسب الذي يجمعهما.



ومن ضمن الثنائيات الأشهر، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي حيث تعاونا معا في أعمال فنية كثيرة، منها مسلسلا «الأسطورة» و«نسل الأغراب» ليعودا حاليا للتعاون في المسلسل الجديد «نعمة الأفوكاتو».وتعرض لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد مشاركته كممثل زوجته الفنانة نيللي كريم في مسلسل «عملة نادرة»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، لعدد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، على خلفية مساعدتها له في دخوله التمثيل لكنهما كوّنا ثنائيا فنيا متميزا.



ومنذ زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي في 2019 اشتركا معا في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي حقق نجاحا كبيرا، ما شجعهما على تكرار التجربة في مسلسل «ضرب نار»، وحاليا يدرسان تكرار الظهور الثالث في عمل لدراما رمضان 2024.