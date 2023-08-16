في أول رد فعل لها على تصريحات المخرج محمد سامي، بشأن عدم ظهورها في الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، تجاهلت الفنانة زينة كل ما قاله سامي ونشرت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» صورا جديدة ظهرت فيها أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية، لكنها لم ترفقها بأي تعليق.



وكان محمد سامي قد أعلن أن معظم أبطال الجزء الأول من المسلسل سيتواجدون في جزئه الثاني، أما بالنسبة الى الفنانة زينة فأكد أنها لن تشارك بسبب انتهاء دورها، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الجمهور يربط بين أخبار الخلاف بين سامي وزينة واستبعادها من الجزء الثاني من العمل.



وكانت أخبار قد انتشرت منذ فترة عن حدوث خلافات بين محمد سامي وزينة، وهو ما أكدته الأخيرة خلال لقائها ضمن برنامج «حبر سري» المذاع في رمضان الماضي، حيث قالت إنها لن تعمل معه مجددا.



ومسلسل «جعفر العمدة»، ضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، بينهم: محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر وأحمد داش ومنذر رياحنة، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.