سماح جمال



عبر الفنان علي كاكولي لـ«الأنباء»، عن سعادته بالنجاح والتفاعل الكبير الذي حصده مسلسل «محامية الشيطان» الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات الرقمية.



وأضاف قائلا: كنا نعمل على هذا المشروع ونحن مصدقين له، واجتهدنا في العمل عليه بصورة كبيرة، وهذا المسلسل عملنا عليه بآلية الفيلم، وكنا سعداء بذلك دون أن نفكر بالنتيجة حتى يتم عرضه وهنا يكون القرار للجمهور.



وذكر كاكولي أنه في انتظار عرض مسلسه «حب بين السطور» والعمل من تأليف علياء الكاظمي، إخراج خالد جمال ويشارك فيه إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، غدير السبتي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني.



وعن الإطار العام للعمل، قال كاكولي: المسلسل اجتماعي معاصر يتناول قضية الرغبات المتوحشة داخل بعض النفوس البشرية وكيفية ترويضها والتعامل معها، وكيف يكون حال البشر عند الحصول عليها أو عدم حصولهم عليها، وذلك من خلال تصاعد الأحداث دراميا.



من ناحية أخرى، أكد كاكولي أنه لن يصدر أغنية أخرى خلال موسم الصيف بعد طرحه أغنية «مسحته بأستيكة»، وعلل ذلك بقوله «لا أتجه إلى طرح الأغنيات بشكل استهلاكي».