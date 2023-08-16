تنتظر الفنانة كندة علوش عرض فيلمها الجديد «نزوح» في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر انطلاقة تجاريا قريبا في مصر احتفاء بالجولة الناجحة التي حققها الفيلم في أكثر من عشرين مهرجانا دوليا حول العالم.



وعبرت كندة عن سعادتها الكبيرة بقرب عرض الفيلم في مصر قائلة حسب مجلة «لها»: مبسوطة بعرض الفيلم في مصر، خاصة أن العمل يناقش ما تتعرض له سورية من مشكلات وأزمات، بالإضافة إلى أن العمل يحتفي بإنجازات المرأة، وأنا أشجع بشدة الأعمال التي تنتصر للمرأة.



الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من بطولة: كندة علوش، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.