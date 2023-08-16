عبدالحميد الخطيب



يتعدى تكريم «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، في افتتاح مهرجان صيفي ثقافي 15 والذي يقام 3 سبتمبر المقبل، كونه مجرد احتفالية تقام ضمن أنشطة المهرجان، لكنه تكريم مستحق يعكس الاعتزاز بمساهمته الفنية والثقافية وتشجيعه على الإبداع والتواصل بين الأجيال، وتعبيرا عن التقدير واعترافا بجهوده بالساحة الغنائية الخليجية والعربية، وعطائه في الحفاظ على التراث الموسيقي والغنائي الكويتي طوال مشواره المهني.



المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اختار أن يكون انطلاق «صيفي ثقافي» هذا العام مختلفا، لاسيما انه يأتي مع ذكرى مرور خمسين عاما على إنشائه (اليوبيل الذهبي)، وذلك بإقامة ليلة تكريم الرويشد، على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث سيشدوا «ابو خالد» بروائع غنائية من أعماله الشهيرة القديمة والحديثة، وتصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.عماد عاشور.



حفل النجم القدير عبدالله الرويشد سيكون أيضا افتتاحا للموسم الثقافي 23/24 لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والذي يعد فيه المركز بالكثير من المفاجآت لعشاق الفنون والطرب الأصيل والتي سيتم الإعلان عنها تباعا، كما يمثل الحفل فرصة لعشاق ومحبي الرويشد للاستمتاع بأغنياته التي تحتل جانبا كبيرا من ذكريات الجمهور.