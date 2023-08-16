يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى في بطولة العالم المزمع إقامتها في العاصمة الهنغارية بودابست التي تنطلق 19 الجاري حتى 27 منه.



وقال أمين السر العام حسين عبدالله لـ«كونا»، قبيل مغادرة الوفد، إن المنتخب يمثله كل من يعقوب اليوحة وابراهيم الظفيري ومضاوي الشمري، مؤكدا جاهزيتهم لهذه البطولة عقب المعسكر التدريبي الذي أقيم في تركيا، متمنيا لهم التوفيق في البطولة.



وأوضح عبدالله أن أولى تصفيات الفريق ستنطلق يوم 20 الجاري بدءا بتصفيات 100 متر جري للعداءة مضاوي، تليها تصفيات 110 أمتار حواجز للعداء اليوحة، مضيفا أن تصفيات 800 متر للعداء إبراهيم الظفيري ستبدأ في 22 الجاري.



وكانت العداءة مضاوي حصلت على بطاقة التأهل من الاتحاد الدولي للعبة بعد فوزها في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في تايلند بإحرازها الميدالية الذهبية في سباق 100 متر وذهبية تتابع، علاوة على فضية 200 متر وبرونزية تتابع 100x4.



وحصل العداء يعقوب اليوحة على الميدالية البرونزية في سباق 110 أمتار حواجز، بينما حصل العداء إبراهيم الظفيري على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو.