هادي العنزي



باشر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مساء أمس تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي 2023-2024 على صالة النادي، وقد شهدت الحصة التدريبية الأولى لـ «العميد» حضورا جيدا لأغلب لاعبي الفريق، ومن المتوقع أن يكتمل عقد جميع اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتنتظر «الأبيض» العديد من التحديات الكبيرة في الموسم المقبل، حيث يستهل موسمه بالدفاع عن لقبه «العربي»، من خلال المشاركة في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة، التي يستضيفها نادي قطر القطري أكتوبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، ويشارك فيها القادسية أيضا، وقد توج الكويت بلقبها أكتوبر الماضي بعدما تفوق على نظيره الأهلي المصري في المباراة النهائية (78-77) بالكويت، كما سيشارك «الأبيض» في منافسات بطولة «السوبر ليغ» الآسيوي في نسختها الثانية، ساعيا للظفر بلقبها بعدما حل بالمركز الثاني خلف المنامة البحريني، وسيلعب الكويت مع فرق أندية المحرق البحريني، وأهلي جدة السعودي، والريان القطري في الدور الأول للبطولة، كما يسعى للمحافظة على ألقابه المحلية المتمثلة بالدوري والكأس.



إلى ذلك، تعاقد مجلس إدارة نادي الكويت مع لاعب نادي القادسية ومنتخبنا الوطني لكرة السلة عبدالرحمن السهو، ليعزز صفوف الفريق في الاستحقاقات المقبلة، ويعد السهو من اللاعبين المتميزين بمركزه، وإضافة مهمة.