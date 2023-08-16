يحيى حميدان



يخوض فريق الكرة بنادي التضامن مباراته التجريبية الرابعة عندما يلتقي نظيره وادي دجلة اليوم في معسكره التدريبي المقام في العاصمة المصرية (القاهرة) استعدادا لخوض منافسات دوري «زين» للدرجة الأولى بداية من 27 الشهر الجاري.



ولعب «العنيد» 3 مباريات في القاهرة، حيث تعادل مع الرجاء وأسوان دون أهداف في المباراتين، وفاز على حرس الحدود 1-0.



ومن المقرر أن يعود التضامن إلى البلاد بعد غد الجمعة لمواصلة تدريباته تحت قيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال.



ونجحت إدارة «العنيد» في الحصول على خدمات مهاجم القادسية خالد الشهري بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، ليكون ثالث المنضمين للتضامن من «الأصفر» بعد حسين حاجية بالإعارة أيضا وفواز الشمري بصفقة انتقال حر بعد شطبه من فريقه السابق. وضم التضامن ما يزيد على 11 لاعبا محليا إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وقع مع 3 لاعبين أجانب وهم: السوريان أحمد الدالي ومحمد عمر مالطا والبرازيلي جيوفان غوميز دا سيلفا، ويتبقى أجنبيان أحدهما مرشح له أن يكون في مركز قلب الدفاع حسب رأي الجهاز الفني بقيادة ليال.