الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ 52 من بطولة «دوري نجوم إكسبو» لكرة القدم، حيث تقام مباراتان لحساب الجولة الأولى من المسابقة، حيث يلتقي الوكرة مع معيذر في الـ 6:30 مساء على ستاد الجنوب، ويليه لقاء يجمع بين العربي والشمال في الـ 8:30 مساء على ستاد الثمامة. وطرأ على النسخة الجديدة من بطولة الدوري القطري، عدة متغيرات أبرزها تغيير مسمى البطولة إلى دوري نجوم إكسبو، بالإضافة إلى زيادة عدد المحترفين إلى 7، بواقع محترفين تحت السن، كما أن منافسات البطولة ستلعب بالكرة الرسمية (OCEAUNZ)، والمقدمة من شركة أديداس، ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية. يذكر أن الدحيل هو حامل لقب الدوري القطري في الموسم الماضي، ووصيفه النادي العربي بطل كأس أمير قطر في النسخة الماضية. هذا، وأكمل النادي الأهلي عقد محترفيه بعد التعاقد مع المحترف الشاب الفنلندي من أصول مغربية أمين تيهي (21 عاما) مدافع نادي آيك سولنا السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.