مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في القادسية تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد بعد أن وصل إلى البلاد صباح أمس قادما من مصر، حيث انتظم الفريق في المعسكرة لمدة أسبوعين استعدادا لمواجهة النصر 24 الشهر الجاري في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز.



وكان الأصفر قد اختتم معسكر الإسكندرية بالتعادل 0-0 مع فريق زد المصري الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وهي المرة الثانية التي يتعادل فيها بذات النتيجة عندما واجه فريق سبورتنغ المصري في افتتاح ودياته، فيما حقق الفوز على فريق دبا الحصن الإماراتي 2-1 في ثاني ودياته.



واطمئن المدرب الوطني محمد إبراهيم على جهوزية الفريق، خصوصا في خط الدفاع الذي ظهر بالمباريات الودية بشكل مغاير عن الموسم الماضي، بينما يحتاج إلى ترتيب الأوراق في خط المقدمة الذي افتقد للتركيز في اللمسة الأخيرة في معظم المباريات الودية.



من جهة أخرى، أشاد مجلس إدارة النادي العربي بالتجاوب السريع للهيئة العامة للرياضة مع طلبات وملاحظات النادي العربي فيما يخص أرضية ستاد صباح السالم أثناء إجراءات أعمال الصيانة على الستاد.



كما ثمن مجلس الإدارة تجاوب الهيئة على توفيرها ملعب فرعي مؤقتا في ستاد جابر لتدريبات الفريق حتى موعد الانتهاء من الأعمال المطلوبة.



وفي هذا الصدد، وجه مجلس الإدارة الشكر للمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان والمستشار بالهيئة عصام جعفر على تفاعلهم وسرعة تجاوبهم، وكان رئيس مجلس إدارة النادي العربي قد انتقد أرضية ستاد صباح السالم كما نوه إلى تواجد أعداد كبيرة من فرق النادي التي تجري تدريباتها على ملعب فرعي وحيد لا يمكن أن يستقبل كل هذه الأعداد، الأمر الذي قوبل بتفاعل مع مسؤولي الهيئة الذين بادروا بزيارة ستاد صباح السالم والوقوف على الملاحظات الفنية المطلوب إعادة تصحيحها وفقا لمتطلبات وشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات الرسمية، وسيشارك الأخضر في النسخة المقبلة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستجرى منافساتها وفق نظام الذهاب والإياب، حيث سيشهد الشهر المقبل قرعة البطولة.