الرياض - خالد المصيبيح



تصدر حامل لقب الدوري السعودي فريق الاتحاد جدول الترتيب بفارق الأهداف في افتتاح البطولة التي شهدت انطلاقة جيدة لعدد من الفرق كشفت عن استعدادها لخوض منافسات الموسم، فأكرم حامل اللقب الاتحاد مضيفه الرائد بثلاثية دون رد بعد شوط أول سلبي.



وظهر الاتحاد في الشوط الثاني الذي سجل فيه ثلاثيته، فيما كانت افتتاحية الدوري قد شهدت فوز العائد الأهلي على الحزم 3-1، كذلك الحال للهلال ثالث الموسم الماضي بالفوز على مضيفه أبها بذات النتيجة.



وكان الفيحاء قد كسب ضيفه الخليج أيضا بثلاثية مقابل هدف، وكسب الطائي أول ثلاث نقاط في رصيده بعد أن كسب ضيفه ضمك 1-0، وحقق العائد لدوري المحترفين بعد غياب 18 عاما فريق الرياض فوزه الأول على حساب الوحدة بهدف دون رد.



وفي الدمام، استغل الاتفاق إشراك مدرب النصر البدلاء بعد أن قرر إراحة لاعبيه نتيجة الإرهاق بعد الفوز بكأس سلمان للأندية العربية فكسب الاتفاق المباراة 2-1، فيما سقط الشباب في ملعبه بالتعادل مع الصاعد للمرة الأولى الأخدود 1-1، وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الفتح والتعاون.



وكشفت الجولة الأولى من الدوري السعودي عن عدد من العناصر التي فرضت نفسها كالبرازيلي فيرمينيو في الأهلي الذي سجل ثلاثية كذلك مواطنه مالكوم في الهلال ليتصدرا قائمة الهدافين، وستبدأ الجولة الثانية غدا وتستمر حتى السبت.