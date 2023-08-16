أعلن النادي الأهلي رسميا عن انتقال مهاجمه محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي، في صفقة كلفت خزائن الفريق السعودي الذي ينشط في دوري روشن مبلغ مليون و800 ألف دولار، وسينضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث مع وضع بند 15% من إعادة البيع، بالإضافة لشرط جزائي ضخم كضمان لعدم عودته إلى أي نادي مصري آخر بخلاف القلعة الحمراء. المهاجم صاحب الـ 27 عاما نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل 14 هدفا في 46 مباراة شارك بها بجميع البطولات. كما أعلن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي عن توقيع صانع ألعاب الفريق الأول محمد مجدي أفشة على عقد جديد دون أي شروط مالية لمدة 3 مواسم جديدة بالإضافة للسنة الباقية من عقده الساري. وفي سوق الانتقالات الصيفية، وافقت إدارة نادي المقاولون العرب على انضمام نجم خط دفاع الفريق عمر فايد لصفوف فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الجارية، ووصل اللاعب بالفعل قبل ساعات إلى إسطنبول ليخضع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانضمامه.