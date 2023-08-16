منصور السلطان



أحبط قطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس وعلى مدار 4 أيام وعبر 14 قضية محاولة ضخ 7 كيلو حشيش ونصف ليتر من مخدر الـ GHP «شديد السمية» إلى جانب 790 حبة مخدرة و171 زجاجة خمر مستوردة السوق المحلي، وذلك بضبط 5 مواطنين و8 بدون و4 آسيويين ومصريين ولبناني وخليجي.



هذا، وعثر بحوزة الموقوفين الـ 21 على طلقات نارية ومبالغ مالية وأداوت لتجزئة المخدرات «ميزان حساس».



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد ألقت القبض على تجار السموم المخدرة في حولي والسالمية والجهراء وجليب الشيوخ ومشرف والمهبولة وقرطبة والمنقف وتيماء وضاحية عبدالله المبارك. واعترف المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة والخمور، وأن اغلب زبائنهم من الشباب والفتيات،



وعليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.



وأكد المصدر أن الضبطيات الأخيرة تأتي في إطار حرب وزارة الداخلية ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور وتجفيف منابعها.