يجمع صيادون في بحيرة سكاردوفاري المحار الذي يستخدم لتحضير طبق «سباغيتي أليه فونغوليه» (سباغيتي بالمحار) الشهير في إيطاليا، في نشاط معرض للخطر بسبب السلطعون الأزرق.



فهذا النوع الغازي الذي يعود أصله إلى ساحل المحيط الأطلسي في أميركا الشمالية، موجود منذ سنوات في البحر الأبيض المتوسط، لكن تكاثره الكبير خلال الأشهر الأخيرة بات يمثل مشكلة خطرة على ساحل البحر الأدرياتيكي قرب البندقية.



ويقول جانلوكا ترافاليا (52 عاما) المتخصص في إنتاج المحار وبلح البحر إن «السلطعون الأزرق يلتهم كل شيء. وهذه البحيرة تتحول إلى صحراء». وورث ترافاليا عمل والده وجده في بحيرة سكاردوفاري التي تشكل قسما من نهر بو الأكبر في إيطاليا والذي يصب في البحر الأدرياتيكي.



ويضيف الصياد لوكالة فرانس برس وهو يقود قاربه في البحيرة «نصطاد يوميا كميات متزايدة من السلطعون الأزرق، لا أعلم ما علي فعله».



ويواجه زملاؤه المشكلة نفسها، ويقول في هذا الشأن «لم يعد بإمكانهم استخدام شباكهم لأن السلاطيع الزرقاء تمزق خيوطها!».