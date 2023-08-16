محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان المهندس العربي الذي ابلغ عن وجود متفجرات داخل حقائب سفره قبل مغادرته إلى موطنه من باب المزاح ـ حسب اعتقاده ـ جرى إنهاء إجراءات مغادرته الكويت وإبعاده بشكل نهائي، حيث سافر إلى موطنه صباح أول من أمس، وذلك بعد تبصيمه، وهو ما يعني عدم السماح له بدخول الكويت مجددا.



وكان الوافد سئل من قبل رجال امن المطار عما إذا كان بحوزته مواد محظورة في حقائبه، فقال «إن بها متفجرات»، وفسر ذلك بعد توقيفه بأنه لا يقصد سوى المزاح، وهو ما دفع بأجهزة وزارة الداخلية إلى إحالته إلى المخفر وتوقيع أمر إبعاده عن الكويت.